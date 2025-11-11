Gobierno informa que Plan de Emergencia Habitacional alcanzó un 88% de avance: Meta es entregar 260 mil viviendas

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, comentó que es un avance significativo, pero que todavía está el desafío de llegar a 260 mil viviendas a marzo de 2026 y de "trabajar por el resto de las familias del país que enfrentan día a día el impacto del déficit".

El Gobierno informó que el Plan de Emergencia Habitacional alcanzó un 88% de avance.

La iniciativa, que es parte del programa de gobierno, tiene como meta entregar 260 mil viviendas a marzo de 2026.

Hasta octubre de 2025, el plan llegó a un 88,18% de avance, “lo que ha permitido que más de 200.000 familias de todo Chile puedan construir su proyecto de vida con dignidad”.

Los avances del Plan de Emergencia Habitacional

El compromiso ya cumplió con su objetivo en siete regiones: Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El Ejecutivo recalcó que se ha impulsado un modelo que “no solo construye casas, sino barrios conectados, con áreas verdes, acceso a salud, educación y transporte. Incorporamos estándares de calidad como mayor metraje, ventanas termopanel y accesibilidad universal”.

Para llegar a la meta, actualmente hay 124.021 en ejecución y 60.294 por iniciar su construcción.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó que “hemos alcanzado un 88% de la meta de viviendas entregadas o terminadas del Plan de Emergencia Habitacional, lo que se traduce en más de 229 mil soluciones habitacionales para las familias de todo el país”.

“Si bien es un avance significativo, tenemos el desafío de alcanzar la meta de 260 mil viviendas y trabajar por el resto de las familias del país que enfrentan día a día el impacto del déficit”, acotó.