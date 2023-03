Las ministras del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, apuntaron al ex presidente Sebastián Piñera tras el rechazo general en la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno para financiar su programa administrativo.

En entrevista con Meganoticias, la jefa de gabinete dijo que “lo que se votó ayer (miércoles) no es solo esencial para el Gobierno, es esencial para Chile. Se llevan varios años buscando un camino para poner un pacto social que le garantice a las personas derechos sociales con mayor protección”.

En ese sentido, Tohá reiteró lo indicado anoche por el presidente Gabriel Boric: “El Gobierno de Chile va a poner toda su fuerza en mantener líneas abiertas para dialogar, líneas abiertas para encontrar un camino. No vamos a descartar ninguna de las herramientas que nos permite la Constitución”.

No obstante, la ministra sostuvo que “lo de ayer (miércoles) es gravísimo, es impresentable el nivel de orden que tuvieron los sectores de oposición, sectores que se decían de izquierda y optaron por el populismo (…) es impactante”.

“El ex presidente Piñera hace dos días apareció, ¿por qué ahora?, después de un año de no aparecer, aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance en una reforma. Pero no podemos caer en esa guerrilla”, sentenció.

Vallejo: “La irrupción del ex presidente Piñera para alinear a la derecha (…) fue decisiva”

Por su parte, la ministra Vallejo dijo a Chilevisión que “la decisión política no tenía que ver con que si les gustaba o no les gustaba la reforma, sino que de cercenar la posibilidad de discutir sobre esto”.

“El factor yo creo, y esto es un juicio que hay que analizar con mayor profundidad; pero la irrupción del ex presidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarle los impuestos a las personas que más tienen, yo creo que también fue decisiva”, afirmó.