Gobierno pide la renuncia de Luis Huerta Torchio, presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

La institución quedó temporalmente bajo la subrogancia de Richard González Zúñiga, mientras se define el proceso para nombrar a un nuevo titular.

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) enfrenta un cambio en su dirección luego de que el Gobierno solicitara la renuncia de Luis Huerta Torchio.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Energía, confirmó este martes y detalló que se hizo efectiva el 12 de noviembre. Según la cartera, la salida responde a ajustes internos que se están aplicando en el organismo.

Con la vacancia del cargo, la administración de la CChEN quedó temporalmente en manos de Richard González Zúñiga, funcionario que hasta ese día encabezaba la División de Producción y Servicios.

Su designación como subrogante se efectuó bajo lo establecido en el decreto exento N.º 100 del 10 de mayo de 2024.

Una gestión marcada por concursos de Alta Dirección Pública

Huerta, físico y doctor en Ciencias Exactas por la Pontificia Universidad Católica, había asumido la dirección ejecutiva en mayo de 2023, tras ganar un concurso de Alta Dirección Pública convocado por el Gobierno.

Su vínculo con la institución, sin embargo, se remontaba a 2020, cuando fue seleccionado —también por concurso— para liderar la División de Investigación y Aplicaciones Nucleares.

El Ministerio de Energía no profundizó en los motivos específicos de su salida, pero sí confirmó que la institución continuará operando bajo subrogancia mientras se define el mecanismo para nombrar a su nuevo titular.