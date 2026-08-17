Gobierno otorga urgencia a proyecto que eleva penas por agresiones e insultos a policías: Sanciones incluyen cárcel y multas de hasta $1,4 millones

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados despachó a la Sala este lunes el proyecto que busca agravar las sanciones para quienes atenten con insultos u ofensas a funcionarios de las policías.

Cabe recordar que el Gobierno le otorgó al proyecto suma urgencia para su discusión inmediata en la Cámara Baja. Por ello, la comisión realizó una sesión doble esta jornada, que empezó a las 14:50 horas y se extenderá hasta las 19:00 horas.

Desde la oposición criticaron la medida. El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Patricio Pinilla, sostuvo que esto es “una señal política más que jurídica (…) pero no resuelve de manera directa el tema de la delincuencia”, según consignó Radio Bío Bío.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, criticó que “mientras discutimos cómo convertir un insulto en delito, Carabineros enfrenta en la calle a delincuentes fuertemente armados; esa debería ser la discusión”.

⭕ Comisión de Seguridad Ciudadana despachó a Sala el proyecto que aumenta sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cometido contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) August 17, 2026

¿De qué trata el proyecto?

En concreto, la iniciativa tiene como objetivo aumentar “las sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cometido contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad”.

Dichas sanciones incluirán desde penas de reclusión menor en su grado medio hasta multas que pueden ir desde las 11 a 20 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre $788.139 y $1.432.980.

De acuerdo con el proyecto, se podrá sancionar tanto con cárcel como con multa a quienes cometan agresiones contra un funcionario de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI).

Asimismo, las sanciones mayores (presidio menor en su grado medio y multa de 11 a 20 UTM) se aplicarán a las personas que hayan cometido alguno de estos agravantes:

Uso de armas.

Ejercer violencia física contra el policía o contra quien intente ayudarlo.

Doblegar a la autoridad mediante amenazas.

Actuar en grupo o individualmente, pero protegidos por este.

En las agresiones donde no concurran las circunstancias anteriores, las sanciones contemplan presidio menor en su grado mínimo y multas de 6 a 10 UTM.

El proyecto fue presentado por Eduardo Durán, Mauro González, Diego Schalper, Camila Flores, Carla Morales, Marcia Raphael, Andrés Longton, Miguel Mellado y Hugo Rey.