Gobierno mantiene sin reingresar a Contraloría mayoría de 43 decretos ambientales retirados: Está pendiente el que protege al pingüino de Humboldt

A siete meses de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast solicitara retirar 43 decretos ambientales de la Contraloría, 34 de ellos aún no han sido reingresados para completar su tramitación.

Según lo reportado por La Tercera, entre los pendientes figuran reglamentos y medidas de protección de áreas naturales y especies amenazadas.

La solicitud fue realizada el 12 de marzo por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial. Desde entonces, cinco decretos completaron su tramitación, otros tres permanecen bajo evaluación de Contraloría y uno no cuenta con información sobre su estado.

El último movimiento conocido ocurrió el 27 de julio, cuando el Ministerio del Medio Ambiente reingresó dos decretos relacionados con el Registro Público de Sanciones y la Evaluación Ambiental Estratégica.

Entre los documentos pendientes se encuentran 15 reglamentos y ocho declaraciones de parques nacionales o reservas naturales. También figura el decreto que declara monumento natural al pingüino de Humboldt, especie amenazada cuya protección ha sido solicitada por organizaciones ambientales.

La exministra del Medio Ambiente Maisa Rojas criticó la situación: “La ministra de Medio Ambiente ha hecho mucho hincapié en la necesidad de un Estado eficiente y que responda en tiempo. En ese sentido, no se entiende que aún no se hayan reingresado más de 30 de los 43 decretos retirados en marzo”.

Consultado por el estado de los documentos, el Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por Francisca Toledo, no entregó una respuesta oficial. Fuentes de la cartera señalaron extraoficialmente que los decretos continúan en revisión y que no existen plazos definidos para su reingreso.