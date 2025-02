Gobierno manifiesta su “preocupación” por solicitud de suspender la Visa Waiver realizada por fiscal estadounidense

(EFE).— El canciller Alberto Van Klaveren expresó su “preocupación” este viernes por la solicitud de suspender el programa de exención de visas con Estados Unidos, conocido como Visa Waiver (VPW), lanzada por el fiscal estadounidense del condado de Orange, California, Todd Spitzer, tras acusar un “aumento” de los delitos perpetrados por chilenos en Estados Unidos.

“Nos interesa mucho mantener este beneficio y también nos preocupa enormemente la actividad de unos pocos delincuentes de origen chileno que realizan en Estados Unidos”, señaló el canciller chileno en un punto de prensa.

“El deber del Gobierno chileno es, justamente, proporcionar toda la información respecto a los ciudadanos que acceden a este beneficio”, agregó Van Klaveren.

Spitzer criticó en su cuenta de X que Chile “ha fallado constantemente” en proporcionar a las autoridades estadounidenses los antecedentes penales de sus ciudadanos. Según él, el programa “ha permitido que bandas del crimen organizado chileno exploten el programa, lo que ha provocado un aumento del llamado ‘turismo delictual’ en Estados Unidos”.

No es la primera vez que Spritzer apunta contra la continuidad de Chile en el programa, al que ingresó en 2013. En mayo de 2023 abrió otra discusión al criticar, también entonces, la entrega de información por parte del Ejecutivo chileno. Otras autoridades estadounidenses, como el sheriff del condado de Oakland (Michigan), Mike Bouchard, también han atribuido a chilenos varios ataques contra sus comunidades.

For nearly two years, Orange County District Attorney Todd Spitzer has been sounding the alarm about a dangerous loophole in the Department of Homeland Security’s ESTA visa waiver program that has allowed Chilean organized crime rings a direct pipeline into the United States to… pic.twitter.com/V6jIwn4pqK

— OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) January 30, 2025