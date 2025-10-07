Gobierno lanza primera campaña comunicacional sobre salud mental: ¿En qué consiste?

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo que buscan "abrir esta conversación en los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo”.
Este lunes, el gobierno presentó una campaña comunicacional nacional dedicada a la salud mental, la que afirmaron es la primera en el país.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo que “esta es la primera campaña nacional de promoción de la salud mental en Chile. Queremos abrir esta conversación en los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo, y respaldar con información clara el acceso oportuno a la red asistencial”.
Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, señaló que “al hablar de salud mental, podríamos abordar innumerables diagnósticos específicos, pero optamos por centrar esta campaña en un fenómeno que afecta de manera generalizada a todas las personas con problemas de salud mental, independientemente de su diagnóstico particular”.
“El estigma se define como el conjunto de percepciones y actitudes negativas que tiene la sociedad hacia las personas con problemas de salud mental. (…) Esto significa que cuando una persona recibe un diagnóstico de salud mental, no solo enfrenta las consecuencias propias de esa condición, sino que además debe sobrellevar el impacto de las percepciones negativas de su entorno social”, agregó.
🟢#AbramosLaConversación sobre salud mental, sin miedos ni juicios.
Esa presión en el pecho, los pensamientos que no paran, el miedo a que algo malo va a pasar… La ansiedad tiene muchas caras y es una realidad para muchísimas personas en Chile.
Sin embargo, barreras como el… pic.twitter.com/icSywq3jfC
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 6, 2025
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.