Gobierno ingresa al Congreso el reajuste del sector público: Costo fiscal supera los US$ 1.700 millones en 2026

El proyecto contempla un reajuste nominal de 3,4% para los funcionarios del Estado y una serie de medidas misceláneas, entre ellas cambios tributarios, laborales y ampliaciones de giro para empresas públicas.

El Gobierno ingresó este martes al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, iniciativa que tendrá un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026, según detalla el propio Ejecutivo.

El texto, de 167 páginas, formaliza el acuerdo alcanzado hace tres semanas entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público y se da en medio de cuestionamientos de la oposición, que ha advertido posibles “amarres” en materias laborales ante el próximo cambio de administración.

El proyecto fija un reajuste nominal de 3,4% para los funcionarios estatales, el que se aplicará en dos etapas: un 2% a contar del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año.

De acuerdo con el informe financiero, la iniciativa implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen.

Aguinaldos y bonos incluidos

La propuesta también reajusta el aguinaldo de Navidad para los funcionarios públicos activos. Este ascenderá a $71.206 para quienes perciban hasta $1.060.493 líquidos mensuales, y a $37.666 para quienes superen ese monto y no excedan los $3.511.800.

En el caso del aguinaldo de Fiestas Patrias, los montos se fijan en $91.682 para quienes reciban menos de $1.060.493 líquidos y en $63.645 para quienes estén sobre ese umbral y bajo los $3.511.800.

El proyecto incorpora además una serie de disposiciones misceláneas. Entre ellas, se posterga hasta 2027 el reavalúo de propiedades habitacionales y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo a Correos de Chile incursionar en logística y a ENAP desarrollar actividades vinculadas al hidrógeno verde.

Asimismo, se establece la prórroga del teletrabajo hasta 2028 para instituciones de educación superior estatales, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo.

En materia laboral, el texto precisa que no se puede suspender el pago de asignaciones ni exigir reintegros a dirigentes de asociaciones de funcionarios por el uso de permisos. También señala que las asambleas de estas organizaciones deberán realizarse “preferentemente” fuera del horario laboral.

Finalmente, el proyecto incorpora excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios de 75 años o más, permitiendo que puedan ejercer cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública, así como funciones de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, cargos de exclusiva confianza y cargos de elección popular.