Gobierno ingresa proyecto que busca reducir las contribuciones de adultos mayores: ¿En qué consiste?

Desde el Ejecutivo señalaron que, si bien el 74% de los 1.5 millones de adultos mayores propietarios están exentos, todavía hay casi 400 mil cuyas propiedades sí pagan este impuesto.

Este martes, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata un proyecto de ley que busca reducir las contribuciones de los adultos mayores.

Desde el Ejecutivo detallaron que el objetivo es “aliviar la carga del pago del impuesto territorial”, estableciendo un tope máximo equivalente al 5% de sus ingresos anuales.

La iniciativa, originalmente parte del proyecto “Proclase media y pymes”, fue separada para agilizar su tramitación y dar una respuesta rápida a una “sentida demanda ciudadana”.

Desde el gobierno señalaron que, aunque el 74% de los 1.5 millones de adultos mayores propietarios están exentos del pago, hay un grupo importante (casi 400 mil personas) cuyas propiedades sí pagan este impuesto.

“Si bien existe una rebaja especial para algunos, la ley actual tiene un problema: si el avalúo fiscal de la vivienda sube mucho, la persona puede perder el beneficio, aunque sus ingresos no hayan cambiado”, agregaron.

¿Qué propone el proyectro del gobierno respecto a la contirbuciones?