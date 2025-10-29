Gobierno ingresa proyecto que busca reducir las contribuciones de adultos mayores: ¿En qué consiste?
Por CNN Chile
29.10.2025 / 11:29
Desde el Ejecutivo señalaron que, si bien el 74% de los 1.5 millones de adultos mayores propietarios están exentos, todavía hay casi 400 mil cuyas propiedades sí pagan este impuesto.
Este martes, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata un proyecto de ley que busca reducir las contribuciones de los adultos mayores.
Desde el Ejecutivo detallaron que el objetivo es “aliviar la carga del pago del impuesto territorial”, estableciendo un tope máximo equivalente al 5% de sus ingresos anuales.
La iniciativa, originalmente parte del proyecto “Proclase media y pymes”, fue separada para agilizar su tramitación y dar una respuesta rápida a una “sentida demanda ciudadana”.
Desde el gobierno señalaron que, aunque el 74% de los 1.5 millones de adultos mayores propietarios están exentos del pago, hay un grupo importante (casi 400 mil personas) cuyas propiedades sí pagan este impuesto.
“Si bien existe una rebaja especial para algunos, la ley actual tiene un problema: si el avalúo fiscal de la vivienda sube mucho, la persona puede perder el beneficio, aunque sus ingresos no hayan cambiado”, agregaron.
¿Qué propone el proyectro del gobierno respecto a la contirbuciones?
- El proyecto de ley busca establecer un límite “justo” para el pago de contribuciones de las personas mayores, basado en sus ingresos reales.
- Personas mayores de bajos ingresos (hasta $11.1 millones aproximadamente): propone que, si la vivienda supera el avalúo máximo para estar exenta, la contribución anual no podrá exceder el 5% de sus ingresos.
- Personas mayores de ingresos medios (de $11.1 millones a $24.7 millones aproximadamente): Pagarán el monto que sea menor entre el 50% de lo que les correspondería pagar por contribuciones según la ley actual y el 5% de sus ingresos anuales. “Esta medida beneficiará directamente a 75.851 adultos mayores, permitiendo que el 67% de quienes hoy pagan este impuesto accedan al nuevo beneficio tributario”, detallaron.
- En paralelo, para asegurar que las municipalidades no vean disminuidos sus ingresos producto de este beneficio, el proyecto también modifica los aportes al Fondo Común Municipal (FCM): Las comunas con mayores ingresos aportarán más (Lo Barnechea y Las Condes).
- Finalmente, el proyecto incluye la postergación el proceso de reavalúo de bienes raíces, que estaba programado para 2026, hasta el 2027.