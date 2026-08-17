Gobierno ingresa con urgencia al Congreso dos proyectos de ACOT: Barricadas serán delito y se creará un registro de ADN

El Gobierno informó este lunes que ingresó dos proyectos de la agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) al Congreso Nacional.

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, confirmó que se le otorgó suma urgencia a ambas iniciativas.

“De los 21 proyectos de la ACOT que ya están en el Congreso, hoy sumamos dos nuevas iniciativas que ingresan con suma urgencia. El combate al crimen organizado es una prioridad de este Gobierno, por eso pedimos la colaboración de los parlamentarios para poder avanzar en una agenda que representa plenamente a la ciudadanía”, afirmó.

Detalles de los proyectos ingresados con suma urgencia

Uno de los proyectos busca modificar el Código Penal para que la instalación de barricadas o el bloqueo del tránsito en calles o rutas sea tipificado como delito, de manera que sea sancionado de forma más directa ante la ley.

Por ello, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a quien “sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere”, según consignó Emol.

Asimismo, el texto establece que serán declaradas como delito incluso las interrupciones del paso que no empleen violencia o intimidación. Por otra parte, quedarán exentos de responsabilidad penal quienes interrumpan el tránsito debido a fallas mecánicas, accidentes de tránsito u otras situaciones justificadas.

La segunda iniciativa ingresada tiene como objetivo crear un Sistema Nacional de Registros de ADN. Esto otorgará facultades para que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) puedan realizar exámenes y pericias biológicas para determinar huellas genéticas que serán ingresadas a un Registro Nacional.

De esta forma, Carabineros y la PDI quedarán habilitados, al igual que el Servicio Médico Legal (SML), para “practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas”. Igualmente, podrán analizar muestras e ingresar perfiles genéticos a la base de datos para comparar ADN en sus propios laboratorios, con el fin de acelerar las investigaciones.

Sin embargo, en el proyecto se aclaró que si una víctima de un delito se opone a que se ingrese su huella, no se procederá con el registro. Además, las policías deberán enviar de inmediato los informes con los resultados al fiscal o tribunal a cargo de la causa.