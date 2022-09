La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno impulsará y optará una “nueva versión” del proyecto de infraestructura crítica, debido a que el “el estado de emergencia es insuficiente” para tratar la situación en la Macrozona Sur.

Previo a la votación que busca prorrogar por octava vez consecutiva la medida constitucional en parte las regiones del Biobío y La Araucanía, la jefa de gabinete dijo en entrevista con ADN que “la opinión del Gobierno es que los estados de emergencia son de emergencia, y no son la solución de un problema que es mucho más profundo”.

La ministra indicó que “los estados de emergencia se renuevan cada 15 días. Entonces, ¿cómo vamos a resolver, con medidas quincenales, situaciones que vienen de décadas o incluso siglos?”.

“Nuestra opinión ha sido, y será nuestra acción, que esto es parte de una estrategia mucho más amplia, donde está el programa Buen Vivir, impulsado por Izkia Siches, y que busca transformarse en una apuesta de Estado, ese es el camino por el que vamos, y que tiene como propósito cerrar las brechas que tiene la región, añadió.

De este modo, la secretaria de Interior afirmó que “mientras haya condiciones que ameriten entregar protección a las personas con refuerzo de las Fuerzas Armadas, nosotros recurriremos al estado de emergencia (…). Nos gustaría que esto no fuera así, que pudiéramos decir que con las fuerzas policiales es suficiente, pero mientras no lo sea, no vamos a dejar a las personas desprotegidas”.

No obstante, la ministra fue enfática en señalar que, como Estado, “tenemos que actualizar los instrumentos de seguridad, porque el estado de emergencia es insuficiente”.

De este modo, la jefa de gabinete recordó que el Congreso Nacional rechazó anteriormente la iniciativa que buscaba resguardar las denominadas zonas de infraestructura crítica”, por lo que, como Gobierno, “vamos a optar por una nueva versión de ese proyecto en base a indicaciones y mociones de los parlamentarios que están en el Congreso, que signifiquen una manera de pedir apoyo a las Fuerzas Armadas para la labor policial, pero bajo una lógica que no es el estado de emergencia”.

El estado de excepción por definición es transitorio, acotado y muy excepcional, porque no solo lleva a Fuerzas Armadas; suspende garantías constitucionales de las personas”, dijo Tohá, por lo que “hay maneras más adecuadas de pedir apoyo a las Fuerzas Armadas que no impliquen todas estas condiciones tan especiales e inadecuadas como para normalizarlas”.

Finamente, la ministra adelantó que cuando el Gobierno ingrese las indicaciones a la moción parlamentaria, “lo que vamos a hacer es una tramitación acelerada, porque este es un debate que ya se dio”.