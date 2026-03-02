Gobierno evalúa funeral de “alto riesgo” tras balacera que dejó a hincha de Colo-Colo fallecido en Pudahuel

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que se encuentran en una etapa de recopilación de antecedentes respecto de las “circunstancias” en que se produjo la muerte del hincha de Colo-Colo en la comuna de Pudahuel, tras el Superclásico.

Un hincha de Colo-Colo falleció el domingo 1 de marzo tras una balacera entre barristas del Cacique y Universidad de Chile en la comuna de Pudahuel, en el marco del Superclásico disputado en el Estadio Monumental.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia hasta la Clínica Bicentenario, donde se confirmó su deceso. Posteriormente, el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal (SML).

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que se evalúa la posibilidad de catalogar el funeral como de alto riesgo, decisión que dependerá de los resultados que arrojen los informes de investigación.

“A nosotros nos corresponde solicitar informes a Carabineros, la PDI y Gendarmería para recabar todos los antecedentes respecto de las circunstancias en que se produjo el asesinato. A partir de esa matriz, decidimos si se declara o no un funeral de riesgo”, argumentó el delegado Durán en Cooperativa.

A esto agregó que esperan tomar una decisión una vez recopilados todos los antecedentes: “Esperamos hoy, a eso del mediodía, ya contar con los antecedentes necesarios para tomar una determinación. No obstante, presumiblemente, en virtud de las circunstancias en que se produjeron los hechos, hay una probabilidad muy significativa de que sea declarado de riesgo”.

De confirmarse esta clasificación, el protocolo establece que el cuerpo debe ser trasladado directamente desde el SML hasta el cementerio.