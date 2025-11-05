País elecciones presidenciales

Gobierno estaría evaluando posible nuevo cambio de gabinete tras la primera vuelta presidencial

Por CNN Chile

05.11.2025 / 21:02

Un nuevo cambio en el equipo del Presidente Boric se estaría barajando para reforzar la campaña de Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta.

Este miércoles trascendió que el Gobierno estaría evaluando un nuevo cambio de gabinete una vez concluida la primera vuelta presidencial, que se realizará el próximo 16 de noviembre.

Según informó el periodista de Presidencia de CNN Chile, Ivo Goic, en una nueva edición del programa Cambio de Guardia, en La Moneda se analiza la posibilidad de realizar ajustes ministeriales que dependerían de la eventual incorporación de algunos secretarios de Estado al comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Desde el Ejecutivo no han confirmado la información, pero fuentes consultadas por CNN Chile señalaron que las conversaciones se mantienen “en evaluación”.

