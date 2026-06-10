Diputados húngaros aprueban rebaja del 40% en sus sueldos: Pasarán de 6.135 a 3.680 euros brutos

(EFE) – El Parlamento húngaro aprobó este lunes, sin votos en contra, la rebaja del 40% en el salario base de los diputados, que queda en 3.680 euros brutos, unos 1.600 más que el salario medio en el país.

El proyecto de ley para reducir los salarios de los parlamentarios fue presentado por Tisza, el partido del primer ministro Péter Magyar, que el pasado abril ganó las elecciones tras 12 años en el poder del ultranacionalista Viktor Orbán.

La norma aprobada reduce el multiplicador que determina los honorarios de los diputados desde el anterior triple del salario medio al 1,8.

En la práctica, el sueldo base bruto de los diputados bajará de los 6.135 euros a los 3.680 euros.

Los portavoces de los grupos parlamentarios ganarán 8.820 euros, frente a los 12.250 anteriores, y el sueldo de la presidenta de la Cámara, Ágnes Forsthoffer, baja de 16.500 a 10.700 euros.

También se redujeron en un 31% las dietas para alojamiento y en un 50% las aportaciones para el arriendo de oficinas.

El ministro de Finanzas, András Kármán, estimó el ahorro en 140 millones de euros durante los cuatro años de legislatura, una suma que reconoció no es significativa, pero sí manda el mensaje de que “el Estado y los políticos deben ser los primeros en aplicar medidas de austeridad“.

El partido de Magyar adelantó que no descarta que se apliquen medidas semejantes también en los ayuntamientos.