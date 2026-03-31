Gobierno despide jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda, pero asegura continuidad de la estrategia

Las desvinculaciones comenzarán a regir desde el miércoles 1 de abril de 2026 y los reemplazos para los cargos vacantes serán anunciados durante el mismos mes.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concretó este martes el despido de varias jefaturas vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda, en una decisión adoptada en el marco de un proceso de ajustes internos impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

A través de un comunicado se detalló que las desvinculaciones comenzarán a regir desde el miércoles 1 de abril de 2026 y los reemplazos para los cargos vacantes serán anunciados durante el mismos mes.

“Los cambios se realizaron tras haber socializado el tema con la Asociación Funcionarios de Derechos Humanos, a quienes se les informó de los ajustes al funcionamiento del Programa”, indicó la misiva.

Entre las personas afectadas por la decisión se encuentran la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, además de otras autoridades del equipo: Tamara Lagos, coordinadora de Archivo e Investigación Documental; Magdalena Garcés, coordinadora de Búsqueda y Trayectorias; y Marcelo Orellana, encargado de administración judicial en la Subsecretaría.

En paralelo, el subsecretario Pablo Mira confirmó que tres funcionarios de la Unidad de Programas de Derechos Humanos y del propio Plan Nacional de Búsqueda fueron desvinculados por tratarse de cargos de “exclusiva confianza” que no presentaron su renuncia a inicios de marzo.

Desde el Ejecutivo explicaron que los “ajustes responden a mejoras en la gestión y en el uso de recursos públicos. La Subsecretaría de Derechos Humanos reitera que los cambios se han realizado bajo estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida”.

Plan Nacional de Búsqueda continuará implementandose

Pese a la salida de estas autoridades, el gobierno aseguró que el Plan Nacional de Búsqueda mantendrá su funcionamiento sin interrupciones.

Asimismo, se reiteró la continuidad de las políticas públicas en materia de derechos humanos, incluyendo el Plan Nacional de Derechos Humanos.

El Plan Nacional de Búsqueda fue implementado en agosto de 2023, durante la administración del entonces presidente Gabriel Boric, con el objetivo de esclarecer de manera sistemática las circunstancias de desaparición forzada en el país, conforme a estándares internacionales.