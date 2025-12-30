Gobierno designa a Macarena Cortés como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

La abogada, actual jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, asumirá el cargo el próximo 1 de enero de 2026.

El gobierno de Chile designó a la abogada Macarena Cortés Camus como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Su nombramiento se produce en un contexto de controversia, luego de rumores sobre la posible llegada de Patricia Muñoz al organismo, lo que motivó una fiscalización de diputados de Renovación Nacional ante la Contraloría.

Una trayectoria con foco en derechos humanos

Cortés es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y cuenta con estudios de postítulo en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra, gerencia social en FLACSO, y protección de derechos de la niñez en UNICEF y la Universidad Diego Portales.

Según reportó Radio Bío Bío, la profesional, que actualmente dirige la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2026. Su perfil especializado marca el inicio de esta nueva institución pública.