Gobierno descarta cambios en feriados irrenunciables en medio de debate por Viernes Santo

El Ejecutivo aseguró que no evalúa modificar ni eliminar estos días, pese a la controversia surgida por el funcionamiento del comercio durante la conmemoración religiosa.

En medio de la discusión pública por el funcionamiento del comercio durante el próximo Viernes Santo, el Gobierno aclaró que no existen planes para alterar el actual esquema de feriados irrenunciables.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, afirmó que el Ejecutivo no contempla ajustes en esta materia. “No estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables”, señaló la autoridad, buscando despejar las dudas que surgieron en los últimos días.

La controversia se originó tras el llamado del cardenal Fernando Chomali a mantener cerrados los centros comerciales durante esa jornada, lo que reactivó el debate sobre el rol del comercio en fechas religiosas.

Sin embargo, desde el Gobierno indicaron que no habrá definiciones inmediatas respecto a cambios específicos para esa fecha. “Es una conversación que no la tendremos resuelta de aquí al próximo Viernes Santo”, precisó el ministro.

En ese contexto, García Ruminot planteó que la actividad económica y las prácticas religiosas pueden coexistir. “Yo, como católico, siempre busco acoger los llamados de la Iglesia; sin embargo, la economía chilena hoy recibe una cantidad importante de turistas en estos feriados largos”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que el funcionamiento del comercio no impide la participación en celebraciones religiosas. “Es perfectamente compatible el funcionamiento de centros comerciales con la participación en actividades religiosas”, concluyó.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo busca cerrar la discusión y mantener sin cambios el marco actual de los feriados irrenunciables.