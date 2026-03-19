Gobierno desbloquea histórica ley para adultos mayores: Contrato laboral flexible y política nacional contra el edadismo

El presidente Kast retiró el veto que mantenía paralizada la normativa, permitiendo su pronta promulgación. La directora de Senama detalló los alcances de la ley, que incluye medidas contra el abandono social, un estatuto laboral especial y la creación de una política de envejecimiento con vigencia de una década.

El gobierno del presidente José Antonio Kast retiró el veto que mantenía sin efecto la Ley de Promoción Integral del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, allanando el camino para su promulgación.

Así lo confirmó la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Claudia Azmad, en entrevista con CNN Chile Radio. La autoridad calificó la decisión como “una noticia país” que responde a una demanda histórica de las personas mayores.

Los ejes de la nueva legislación

La normativa establece un procedimiento especial para casos de abandono social de personas mayores con dependencia funcional, permitiendo al Estado dar respuestas más rápidas y atingentes.

Además, crea una Política Nacional de Envejecimiento con vigencia de 10 años, que coordinará a todos los ministerios en materias de salud, transporte, vivienda y cultura con un enfoque de curso de vida. “No envejecemos a los 60, envejecemos como parte de un proceso”, explicó Azmad.

Uno de los puntos más relevantes es la incorporación de un contrato especial de trabajo para personas mayores, de carácter voluntario y flexible, que busca facilitar su inserción laboral sin precarizar sus condiciones.

La ley también combate el edadismo, definido como los estereotipos y discriminación por edad, y fortalece a Senama transformando sus coordinaciones en direcciones regionales para una mejor implementación territorial.

Implementación y participación ciudadana

La directora anunció que se realizarán diálogos ciudadanos en todas las regiones para recoger las realidades locales y definir la política nacional, que deberá estar lista en 18 meses. La reestructuración de Senama se completará en un año. “Esto no es solo un hecho declarativo, es un cambio concreto en la vida de las personas mayores”, concluyó Azmad.