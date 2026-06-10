Gobierno da marcha atrás y modifica polémica indicación que exigía a escuelas y hospitales entregar datos de migrantes irregulares

El Gobierno optó por dar marcha atrás y modificar la polémica indicación a la Ley de Migraciones, la cual buscaba que los establecimientos de educación y salud entregaran información sobre migrantes irregulares.

Fue durante la Comisión de Gobierno del Senado de este martes que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó la decisión tomada por el presidente José Antonio Kast.

Pavez remarcó que la indicación nunca tuvo voluntad de “ninguna cosa distinta a poder obtener algún dato de contacto para objeto de materializar las notificaciones. Jamás se ha insinuado siquiera que haya una obligación de denuncia o reporte a ningún tipo de persona, pero entendemos que la política es lo que es y se generó una sensación de que la redacción podría inhibir y tener complicaciones adicionales y, por lo tanto, el Gobierno propone concurrir a un acuerdo“.

Con este consenso, el Ejecutivo estableció que el Servicio Nacional de Migraciones podrá acceder a toda la información de cualquier “organismo público o privado en el contexto de expulsión“, pero con la excepción de los establecimientos de salud y de educación.

No obstante, aclaró que lo anterior solo considera la educación parvularia, básica y media. “No está dentro de la excepción la educación universitaria por razones bastante evidentes”, señaló.

A esto se le suma una tercera excepción en la que explicó que “en ningún caso se podrá pedir la información a cualquier institución de un menor de edad“.

En la sesión, la autoridad también informó que el Servicio de Migraciones tendrá que “dar estricto cumplimiento al tratamiento de datos personales“. Agregó que “en ese sentido, sería un avance importante poder habilitar a que la Policía de Investigaciones (PDI) pueda consultar a un ámbito importante de entidades sin que eso tenga el efecto no deseado de inhibir la presencia de los menores en los colegios ni con sus padres a la hora de requerir atención sanitaria”.

La senadora del Partido Socialista (PS) y presidenta de la comisión, Danisa Astudillo, valoró las modificaciones en la indicación del mandatario.

“Quiero agradecerle al subsecretario por haber escuchado las propuestas de quienes hoy somos oposición y también la de los expertos que han venido acá planteando que poder obtener datos a través de educación y salud podría generar un problema mucho mayor que la solución que estábamos buscando”, agradeció.

Tras llegar a un acuerdo con los integrantes de la comisión, la discusión de la indicación se fijó para este miércoles; no obstante, tuvo que reagendarse debido a la falta de quórum.