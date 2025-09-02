Gobierno cuestiona idea de candidato boliviano de legalizar autos robados: “Es un incentivo…”

En una entrevista, el candidato Rodrigo Paz, propuso legalizar los “autos chutos”, ya que “todo el mundo tiene uno”.

Este martes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la propuesta de Rodrigo Paz, candidato presidencial de Bolivia, quien aseguró que legalizaría los “autos chutos”, vehículos ilegales que muchas veces son robados en Chile.

En una entrevista, Paz sostuvo que “parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ en Bolivia, cuando todo el mundo tiene uno. La mayoría de esos 5.700.000 informales, hasta los formales tienen autos ‘chutos’. Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”.

Ministro Elizalde sobre polémica propuesta

En conversación con T13 Radio, Elizalde cuestionó la idea, afirmando que “(los) bienes que son obtenidos a través de un ilícito… establecer alguna forma de legalización, es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos, en Chile, fuera de Chile, donde sea”.

“De todas maneras, nosotros estamos en la lógica de fortalecer las relaciones con todos nuestros países limítrofes; en caso de Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas, el propio presidente Lagos planteó y las ofreció, pero ha sido Bolivia la que se ha negado”, agregó.

Finalmente, dijo que desde el gobierno esperan “que exista colaboración entre gobiernos y estados, pero bajo un principio básico que es que se respete el Estado de derecho y que no se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos como el contrabando”.