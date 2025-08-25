Gobierno acusa retroceso en propuesta previsional de Kast: “Hace desaparecer beneficios por años cotizados”

La vocera Camila Vallejo y el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, advirtieron que el plan del candidato republicano generaría incertidumbre en 1,6 millones de jubilados y haría desaparecer beneficios clave de la actual reforma previsional.

El Gobierno reaccionó con dureza a la propuesta previsional del candidato republicano José Antonio Kast, contenida en su programa presidencial, que plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado —incluido en la actual reforma previsional— para sustituirlo por inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

En su habitual vocería, la ministra Camila Vallejo calificó la idea como una señal negativa: “No es buena noticia inyectar una cuota de incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional”.

La vocera añadió que “hacer desaparecer esta fórmula es hacer desaparecer los beneficios por años cotizados y los beneficios para las mujeres que lamentablemente han sido castigadas por tener mayor esperanza de vida”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, también criticó el planteamiento del candidato republicano. “Es un anuncio lamentable, pero también regresivo, sobre todo para nuestras jubiladas”, señaló.

El secretario de Estado advirtió que “cuando se anuncian este tipo de reformas, millones de personas, 1,6 millones, que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer”.

El proyecto de Kast ha abierto un nuevo flanco en la discusión sobre reforma previsional, una de las principales promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric y tema clave en la agenda social del país.