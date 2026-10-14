Gobierno contempla licitación en Presupuesto 2027 para comprar radares meteorológicos y sistemas de alerta de tsunamis tras emergencias

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció este miércoles que el Presupuesto 2027 del Gobierno contempla una licitación para la compra de sistemas de alerta de tsunamis y radares meteorológicos, tras las últimas emergencias vividas por los sistemas frontales intensificados por el fenómeno de El Súper Niño.

Al ser consultado sobre la preocupación que han manifestado diversos alcaldes por una eventual falta de radares para el monitoreo de situaciones de emergencia, Pavez confirmó que el Presupuesto 2027 considera la compra de equipamiento para prevenir desastres naturales.

“Para el presupuesto 2027, los esfuerzos del Gobierno estaban centrados en mejorar la alerta de radares (meteorológicos) y de tsunami en todo el territorio nacional, licitación que estamos contemplando en la Ley de Presupuestos 2027″, reveló.

En esa línea, la autoridad remarcó que lo anterior “es una muestra de que el Gobierno quiere reforzar permanentemente los sistemas de emergencia de acuerdo con el presupuesto, los desafíos presupuestarios y el estado de las arcas fiscales que tiene el país”.

Asimismo, señaló que el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, instruyó a la cartera buscar mecanismos “para avanzar en la compra de radares, que requieren de una inversión grande y que estamos dispuestos a evaluar dada la contingencia que hemos sufrido con lluvias”.

No obstante, remarcó que “el día de mañana puede haber un tsunami, una erupción volcánica o eventualmente otros desastres; entonces, no nos centremos solo en los radares, porque los pronósticos que nos da la Dirección Meteorológica de Chile nos permiten una adecuada preparación”.