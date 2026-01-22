Gobierno confirma nueva muerte por incendios forestales: Aumentan a 21 los fallecidos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comunicó que equipos del Ministerio Público, junto a la PDI y el Servicio Médico Legal, continúan recorriendo la zona, buscando personas "sobre la base de las denuncias por presunta desgracia que se han realizado durante todos estos días".

Las autoridades informaron que aumentó a 21 el número de fallecidos por los incendios forestales en Ñuble y Biobío.

La noticia fue confirmada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante el último reporte tras el Cogrid Nacional. “Tenemos que comenzar comentando una noticia triste, dolorosa; se ha confirmado la muerte de una persona más en la Región del Biobío”, dijo.

Y añadió que los equipos del Ministerio Público, junto a la PDI y el Servicio Médico Legal, continúan con sus labores en terreno. “Han estado recorriendo la zona en el marco de la búsqueda, sobre la base de las denuncias por presunta desgracia que se han realizado durante todos estos días”, comentó.

El SML comunicó que “de las personas fallecidas, 11 ya se encuentran identificadas, y se han hecho a través de muestras de ADN y huella dactilar”, aseveró Elizalde.

Por otro lado, hasta la fecha hay 14 albergues que se mantienen operativos, con 544 personas alojadas en dichos recintos, aunque la cifra va variando con el paso de los días.

Asimismo, hay 20.278 personas damnificadas y 817 casas destruidas.