Gobierno confirma la muerte de un ciudadano chileno producto de los terremotos en Venezuela

Este viernes, el gobierno confirmó el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto de los terremotos en Venezuela.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena en los terremotos en Venezuela”, señalaron.
En esta línea, agregaron que la Cancillería ya se encuentra en contacto con la familia de la persona fallecida, prestando asistencia, orientación y contención.
Al menos 920 muertos y 3.360 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela tras los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y a La Guaira. Además, el Gobierno contabilizó 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.
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