Gobierno confirma acuerdo de compensación por alza de la luz: ¿Cuánto bajarán las cuentas y cuándo serán las devoluciones?

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, detalló que se devolverán “aproximadamente US$250 millones”.

Este lunes, el gobierno anunció que llegó a un acuerdo con las empresas generadoras de energía, detallando cuánto y cuándo bajarán las cuentas de la luz de las personas.

Esto tras el error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que causó cobros en exceso, polémica que precipitó la salida del ahora exministro de Energía Diego Pardow.

¿Qué día bajan las cuentas de la luz y cuánto dinero?

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, detalló que se devolverán “aproximadamente US$250 millones” tras el acuerdo con Traselec y las generadoras.

“La grandísima mayoría de esos recursos no han sido pagados por los usuarios, pero sí están en manos de las empresas y corresponde que estén en manos de los usuarios”, agregó.

El secretario de Estado recalcó que el convenio alcanzado “va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso“.

“Desde el 1 de enero, todos los clientes recibirán en su cuenta el monto que les será transferido mes a mes, durante el próximo periodo de fijación tarifaria. Esto es de enero a junio“, añadió.

García sostuvo que el monto “será en torno a los $2.000 al mes para cada hogar, que es exactamente el monto que se cobró de más. Es muy importante que la ciudadanía sepa que todo lo que se cobró de más está siendo devuelto por la vía tarifaria”.

Finalmente, el bimistro sostuvo que todavía se mantiene la auditoría “que pudiera implicar una compensación mayor, si es que así lo determina el estudio que el coordinador eléctrico va a hacer. Y nosotros como Gobierno vamos a conformar un grupo plural de trabajo que analice el sistema regulatorio eléctrico y haga sugerencias para su perfeccionamiento”.