Gobierno califica como “grave” denuncia de posible vínculo de director de Canal 13 con cuentas bots: Emplazan a que se pronuncie

El pronunciamiento del Ejecutivo se produce a raíz de un reportaje de Chilevisión que apuntaba a que una de las cuentas que coordinaría los ataques contra candidatas presidenciales pertenecería a Patricio Góngora.

Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre cuentas trolls en redes sociales que atacan a las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (PC).

Un reportaje de Chilevisión dio a conocer una de las identidades de una de las cuentas que opera a través de X y que se trataría de un sujeto condenado por agredir a su propia madre. Su nombre en la red es Neuroc, pero su verdadera identidad es Ricardo Inaiman Barrios.

Mi compromiso por el proyecto Republicano es al 100%, yo creo fielmente en este proyecto porque en estos momentos Chile no está para medias tintas, ya no estamos en tiempos donde podíamos creer en “acuerdos” Ganemos o perdamos (ojalá esto último no pase) aqui vamos a estar pic.twitter.com/mNXEPz31m7 — Neuroc (@JackedIn) August 30, 2025

Además, se reveló que la cuenta @Patitoo_Verde pertenecería a Patricio Góngora, miembro del directorio de Canal 13. Esta fue indicada como el “jefe” por parte de las otras cuentas “trolls” apuntadas por el reportaje.

Respecto a estos hechos, a través de su cuenta de X, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al Gobierno y al propio Presidente”.

“El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan”, añadió también la ministra.

Finalmente, emplazó a la propia señal televisiva por la situación: “Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13”.