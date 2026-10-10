Gobierno cifra en 1.874 las expulsiones durante 2026 y reporta fuerte caída de ingresos irregulares

El Gobierno informó que durante 2026 se han concretado 1.874 expulsiones de ciudadanos extranjeros, luego de la salida este sábado del décimo vuelo de expulsión de la actual administración.

El operativo trasladó a 56 personas hacia Bolivia, Colombia y Ecuador. De ellas, 45 correspondieron a expulsiones administrativas y 11 a judiciales.

El balance fue entregado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y representantes de la PDI.

Las autoridades destacaron además una caída de 93,3% en las denuncias directamente en frontera: entre enero y septiembre de 2026 se registraron 301 casos, frente a 4.515 en igual período del año pasado.

En paralelo, los procedimientos de fiscalización migratoria aumentaron 24,7%, desde 1.407 a 1.755, mientras la cantidad de extranjeros fiscalizados subió de 28.085 a 41.171.

Más de 10 mil salidas voluntarias

Entre el 3 de enero y el 4 de octubre se contabilizaron 10.345 salidas voluntarias efectivas de extranjeros que habían ingresado por pasos no habilitados y posteriormente abandonaron el país mediante controles policiales.

Del total, 8.243 corresponden a ciudadanos venezolanos, equivalentes al 79,7%.

Al sumar las salidas voluntarias y las expulsiones, el Gobierno informó un total de 12.219 salidas registradas durante 2026 mediante ambos mecanismos.