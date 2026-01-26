Gobierno informa aplicación de FIBE a casi 3.500 hogares afectados por incendios: “Ya se han entregado más de $3.300 millones”

En total, 3.483 hogares han sido registrados, la mayoría provenientes de Penco, la zona más afectada por los incendios que afectan hace días las regiones de Ñuble y Biobío.

Durante la tarde de este lunes, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, informó que la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) ya fue aplicada a alrededor de 3.500 hogares de las regiones de Ñuble y del Biobío tras los incendios forestales.

“Hemos realizado 3.500 fichas FIBE, que han permitido el pago de más de 2.200 Bonos de Recuperación de hasta $1.500.000. Hablamos de más de $3.300 millones entregados a las familias afectadas a través de sus Cuenta Rut”, detalló la vocera.

A la fecha, se han registrado 3.483 hogares en la FIBE, de los cuales 576 corresponden a la Región de Ñuble y 2.907 a la Región del Biobío. La mayoría de las viviendas registradas se concentran en la comuna de Penco, con 2.049 fichas aplicadas.

Comienzan registros de FIBE en Ríos de Chile

Uno de los últimos lugares pendientes de Penco para la aplicación de la FIBE es Ríos de Chile, al que las autoridades no habían podido acceder debido a las restricciones de ingreso vigentes. Sin embargo, este lunes comenzaron los registros en la zona.

“En una coordinación con vecinos y vecinas de la zona, este lunes comenzaremos los catastros en el sector Ríos de Chile en la comuna de Penco, que es uno de los últimos sectores que quedaban pendientes debido a las labores de la fiscalía y policía”, explicó la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos.

Al respecto, el Gobierno informó que ya se le ha aplicado la FIBE a casi la mitad de los hogares y que se espera finalizar mañana con el catastro.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, reiteró que “los equipos están avanzando con celeridad en la aplicación de la FIBE, porque sabemos que las familias requieren con urgencia los apoyos del Estado, especialmente en esta fase de recuperación”.

Además, agregó que las instituciones están trabajando de manera coordinada para que ninguna familia “quede sin ser catastrada”.

El Gobierno aclaró que las personas que no se encontraban en sus viviendas al momento de aplicar la ficha pueden comunicarse con sus municipios para coordinar una nueva visita.