Gobierno anuncia suspensión de clases en Las Condes

El Gobierno confirmó este jueves la suspensión de clases en Las Condes, tras el aluvión que afectó a diversas zonas de la comuna.

La Seremi de Educación de la Región Metropolitana anunció a través de redes sociales la suspensión de clases decretada por el Gobierno debido a las “condiciones climáticas que afectan a la zona”, medida que regirá para todos los establecimientos educacionales durante el viernes 9 de octubre.

“Por las condiciones climáticas que afectan a la zona, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana informa la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales de Las Condes para el viernes 9 de octubre”, detalló la entidad.

En esa línea, añadieron que “cualquier actualización será informada a través de los canales oficiales de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana y de los sostenedores de los establecimientos”.