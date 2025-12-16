Gobierno anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública

El Presidente Gabriel Boric enviará al Congreso un proyecto de ley para realizar una reforma constitucional con el fin de "separar las funciones de seguridad y reinserción social de Gendarmería".

Este martes, el Presidente Gabriel Boric anunció el ingreso de un proyecto de ley para reformar la institucionalidad penitenciaria, encargada de la custodia, seguridad y reinserción social de las personas privadas de libertad.

“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública”, detalló el jefe de Estado.

El mandatario, acompañado de los ministros de Seguridad Pública, Luis Cordero; de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; y de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, además detalló que “las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia, en una nueva institución a cargo de esta materia”.

La reunión con José Antonio Kast

Entre los planes de los 90 primeros días de administración del presidente electo José Antonio Kast se encuentra evaluar el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.

“Algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer y vamos a conversar más en detalle, porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político”, contó Boric sobre el encuentro que tuvo con Kast en el Palacio de La Moneda tras su triunfo en los comicios.

Lee también:Megaoperativo policial logra desvincular red de corrupción en Gendarmería de Chile: 44 funcionarios detenidos y 183 cuentas bancarias incautadas

Estas modificaciones se dan en el marco de la “Operación Apocalipsis”, que logró desarticular una red de corrupción al interior de Santiago 1.

En total, se realizaron procedimientos simultáneos en siete regiones, que incluyeron a 500 efectivos policiales y que terminaron con 66 personas detenidas, de las cuales 44 eran gendarmes. “Obliga a hacer un cambio institucional”, concluyó Boric.