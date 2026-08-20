Gobierno anuncia que nuevo hospital para la zona norte de la RM se construirá en Lampa: Tendrá 368 camas y 14 pabellones

La ministra de Salud, May Chomali, dio a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del decreto de asignación presupuestaria por $9 mil millones para adquirir el lugar donde se construirá el hospital ubicado en la zona norte de la Región Metropolitana.

El nuevo recinto asistencial estará ubicado en el sector de Valle Grande, en la comuna de Lampa, y contempla una superficie mayor a las 7 hectáreas.

De acuerdo a las autoridades, más de un millón de habitantes se verán beneficiados con la infraestructura, que tendrá más de 70 mil metros construidos y contará con 368 camas y 14 pabellones.

Desde el Minsal señalaron que “uno de los principales objetivos de este proyecto es ampliar y fortalecer la infraestructura hospitalaria del sector norte de la Región Metropolitana, la que hoy tiene una alta demanda y que depende, principalmente, del Hospital San José, único recinto de alta complejidad que atiende en esa zona”.

Tras la toma de razón del decreto, el Servicio de Salud Metropolitano Norte podrá comenzar las gestiones para la firma del contrato de compraventa del terreno.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, comentó que será un “hospital de alta complejidad que viene a complementar la capacidad hospitalaria del sector norte, que hoy día solamente está representada por el Hospital San José y que, evidentemente, tiene una demanda que tiene que ser resuelta”.

“Es importante dar la noticia y la esperanza de que, finalmente, la zona norte de Santiago va a contar con este hospital que tendrá 368 camas y 14 pabellones que, sin duda, van a venir a resolver la demanda sentida de una población que ha sido postergada en las decisiones que ha tomado el Estado”, agregó.