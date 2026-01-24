País incendios

Gobierno anuncia beneficios Junaeb para estudiantes afectados por incendios en el Sur: ¿En qué consisten?

Por CNN Chile

24.01.2026 / 17:34

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, detalló en la región del Biobío un paquete de nueve medidas, que incluyen becas de emergencia, reposición de implementos y apoyo psicosocial.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, presentaron un plan de apoyo integral para las comunidades educativas afectadas por los incendios forestales en el sur del país. Durante una visita a la región del Biobío, las autoridades detallaron que estas iniciativas priorizan el bienestar y la protección de los estudiantes a través de ayuda económica, apoyo psicosocial y facilidades para el inicio del año escolar.

Medidas específicas de Junaeb

El plan incluye diez medidas concretas, entre las que destacan una beca de emergencia de $700.000 anuales para educación superior y $200.000 único para enseñanza básica y media, dirigida a estudiantes que acrediten daños. Además, se habilitará el programa “Escuelas Abiertas Junaeb de Emergencia” para ofrecer espacios seguros con alimentación y contención socioemocional.

Según reportó 24 Horas, otras medidas son la reposición gratuita de lentes ópticos, audífonos, útiles escolares y la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para los afectados. Junaeb también desplegará operativos en terreno para la reposición de la TNE y activará dispositivos de apoyo psicosocial.

La directora Rubio enfatizó que el objetivo es “garantizar que el Estado esté presente en las zonas afectadas” con una respuesta concreta.

