Gobierno advierte que de aprobarse proyecto de conmutación de penas, criminales como la Quintrala y el asesino de Ambar podrían quedar libres

"Me parece muy grave y esto tiene que ser bien explícito, la propuesta que han planteado para liberar a quienes cometen delitos sexuales contra menores de edad. Me parece gravísimo", afirmó Elizalde.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde criticó el proyecto, apoyado por la oposición, que busca conmutar penas de reos con enfermedades terminales y que actualmente se discute en el Congreso.

Sus dichos se dan luego de que el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, afirmara en CNN Chile estar a favor de liberar a reos terminales, incluidos abusadores de menores.

“Me parece muy grave y esto tiene que ser bien explícito, la propuesta que han planteado para liberar a quienes cometen delitos sexuales contra menores de edad. Me parece gravísimo”, afirmó Elizalde.

Agregó que “esto está contenido no sólo en las declaraciones que realizó un diputado del Partido Republicano, sino también en un proyecto de ley que está en actual tramitación en el Senado y que ha sido aprobado por parte importante de la oposición.

“Este proyecto significa que violadores, abusadores de menores, homicidas de delitos graves, salgan en libertad. Creemos que este proyecto no debe ser aprobado”, señaló tajante.

En ese sentido, el secretario de Estado explicó que “e s una mala noticia, es una mala señal, es una señal de impunidad. Llama la atención que los que dicen ser más duros contra la delincuencia pretenden ahora liberar a quienes han cometido delitos tan graves”.

Es así, como Elizalde advirtió que “la aprobación de este proyecto significaría, por ejemplo, que María Pilar Pérez, la Quintrala, salga inmediatamente libre. De eso estamos hablando. Significaría que el que cometió el crimen contra Ambar, en poco tiempo más salga libre sin cumplir la totalidad de su condena. O que el psicópata de Alto Hospicio, con 14 muertes de mujeres a su haber, en poco tiempo más también salga libre. Porque lo que establece la iniciativa es que no cumplan la totalidad de las condenas y a los 70 años salen libres.