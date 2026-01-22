Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción tras devastadores incendios en regiones de Ñuble y Biobío

El mecanismo, que permite recibir donaciones con beneficios tributarios por hasta dos años, financiará la recuperación de viviendas, infraestructura y equipamiento en las zonas más afectadas por los siniestros.

El Ministerio de Hacienda oficializó este jueves la activación del Fondo Nacional de Reconstrucción en favor de los damnificados por los incendios forestales en la zona centro y sur del país.

Esto, luego de que el Presidente Gabriel Boric decretara Estado de Catástrofe en la Región de Ñuble y en las comunas de Penco, Concepción y Tomé, de la Región del Biobío, debido a los siniestros que afectan la zona.

El Fondo, creado en 2010, está diseñado para financiar la recuperación de infraestructura, obras, equipamiento y patrimonio en zonas afectadas por catástrofes.

Se nutre de donaciones de personas y empresas, que cuentan con beneficios tributarios y pueden realizar aportes por un periodo máximo de dos años.

La activación se concretó tras una reunión del Comité Asesor del Fondo Nacional de Reconstrucción, que reunió al ministro de Hacienda, Nicolás Grau; los ministros del Interior y de Vivienda, Álvaro Elizalde y Carlos Montes; subsecretarios de Agricultura, Economía y Evaluación Social; y la secretaria ejecutiva del Fondo, Trinidad Undurraga.

Durante la instancia, las autoridades establecieron un calendario de levantamiento, difusión y financiamiento de proyectos de reconstrucción, priorizando aquellos que tengan un impacto directo en la vida de las comunidades damnificadas.

Los aportes pueden canalizarse a través del sitio web oficial del Fondo Nacional de Reconstrucción: www.fondonacionaldereconstruccion.cl.

La emergencia por los incendios ha dejado hasta ahora cerca de 20 fallecidos, más de 20 mil personas damnificadas y unas 800 viviendas destruidas, cifras que reflejan la magnitud de la tragedia y la urgencia de iniciar un proceso de reconstrucción rápido y focalizado en las familias afectadas, señalaron desde Hacienda.