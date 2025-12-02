Gobierno activa alerta epidemiológica por aumento de sarampión en Argentina: Apuntan a movimientos antivacunas

La ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que la medida busca reforzar la vigilancia sanitaria y la campaña de vacunación en Chile, además alertó sobre los riesgos de la desinformación y los movimientos antivacunas que afectan la salud pública.

El Gobierno emitió este martes una alerta epidemiológica ante el incremento de casos de sarampión en Argentina.

La ministra vocera, Camila Vallejo, explicó que la medida se tomó luego de que se registrara un aumento de casos vinculados a una caída en la cobertura de vacunación en el país trasandino.

La medida tiene el objetivo de reforzar la vigilancia sanitaria y prevenir la llegada de la enfermedad al país.

“Una vez conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas coberturas de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile”, indicó Vallejo, acompañada de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

La vocera subrayó además la importancia de combatir la desinformación y los movimientos antivacunas, que —dijo— afectan la salud pública.

“Son antivacunas que generan lamentablemente efecto en la salud pública, en la vida de las personas, y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece”, enfatizó.