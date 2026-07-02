Gobierno aborda rechazo a realizar concierto de BTS en el Estadio Nacional: “Se han ofrecido locaciones alternativas”

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó este jueves la negativa del Instituto Nacional del Deporte (IND) para realizar los conciertos de BTS en el Coliseo Central del Estadio Nacional. Lo que pone en duda uno de los espectáculos más esperados del año, programados para el 14, 16 y 17 de octubre de este año.

La decisión tomada por el Ministerio del Deporte, a través del IND, causó revuelo entre las fanáticas de la banda de K-pop, quienes llamaron al Gobierno y DG Medios a esclarecer la situación.

Al respecto, Alvarado explicó que esto se decidió por un informe técnico del IND: “Se ha evacuado un informe donde se señala que levantar un escenario de esa característica significa tener cerrado el recinto durante mucho tiempo y que se pueden generar trastornos y daños en la misma cancha que cuesta mucho recuperar”.

Según lo que reveló el comunicado de la entidad a The Clinic, la principal objeción del IND radica en la configuración 360° del concierto, la cual requeriría nueve días de instalación y podría provocar un deterioro severo de las condiciones de la cancha del estadio.

Además, la autoridad confirmó que “se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional” para realizar el evento, las cuales corresponderían a la Explanada Sur o al Parque Sur del recinto.

Por último, enfatizó que esto aún “es una situación que se está evaluando y conversando”.