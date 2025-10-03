Gobernador de Arica deja a Matthei y cuadra con Kast: El gesto “concreto” del republicano que llevó a una fuga clave en Chile Vamos

Diego Paco explicó en CNN Chile Radio las razones de su controvertida decisión. Aseguró que el programa del líder republicano "entrega más garantía" para hacer frente a la crisis de seguridad y económica de la zona norte, y que su lealtad está con la región, no con un partido.

El Gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco, ratificó en entrevista con CNN Chile Radio su decisión de desmarcarse de la candidata oficial de Chile Vamos y su partido, Evelyn Matthei, para entregar su respaldo al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El movimiento, que le valió la suspensión de su militancia en Renovación Nacional, lo justificó en la necesidad de soluciones concretas para la región, asegurando que el programa y el compromiso de Kast se acercan más a la realidad del norte.

“Hoy la región de Arica se encuentra grave”

“Yo quiero que las personas y todo Chile sepa que aquí en mi región, Arica y Parinacota, hoy día se encuentra en un estado muy grave, en un estado crítico y de emergencia”, partió explicando el gobernador Paco, mencionando problemas como el robo de vehículos, la conectividad, la migración ilegal, la falta de inversión privada y el presupuesto regional más bajo del país.

¿Por qué José Antonio Kast y no Evelyn Matthei?

Diego Paco explicó que su decisión no es “algo antojadizo” ni personal, sino que responde a la búsqueda de un programa que ofrezca garantías de seguridad y desarrollo para la zona. El gesto que marcó la diferencia fue la visita de José Antonio Kast a la región, pese a la “pésima conectividad”, para recibir sus propuestas.

“En José Antonio Kast, comentándole toda esta situación, hay un compromiso real, directo y concreto”, afirmó el gobernador, destacando que el candidato “toma un avión, se viene a esta Arica (…), llega de madrugada, le entregamos un documento de lo que necesitamos para que él lo pueda ejecutar y concretar en un eventual gobierno presidencial”.

El líder regional enfatizó que el factor clave no fue un detalle programático, sino el compromiso mismo: “El hecho de venir, aunque sea por una hora, a recibir las propuestas, a dar la mano y estrechar ese compromiso real para apoyar a mi región, para sacarla adelante, eso es lo que pesa, y eso es lo que me hizo tomar la decisión y eso es lo más importante para mí”, sostuvo.

Consultado directamente sobre si la alcaldesa Matthei no le ofrecía esas garantías, Paco señaló que “el programa de José Antonio Kast se acerca más a la realidad de lo que necesitamos con un programa fuerte en materia de seguridad, de crímenes organizados”. Añadió que, si bien respeta a la figura de la líder UDI y ella visitó la región en agosto, para él, la prioridad es la acción inmediata.

Corredor Bioceánico y abandono del Estado

Una de las propuestas que el gobernador Paco destacó de la conversación con el republicano fue el impulso al Corredor Bioceánico Central, un proyecto clave para el desarrollo regional.

“Hay una alta exportación de carnes, de trigo, de cereales, de productos agropecuarios que tiene Brasil (…), que hoy día lo sacan por el Puerto de Santos, dan la vuelta por el canal de Panamá, y llegan al mercado asiático. Se demoran 70 días en toda esa logística”, explicó. En contraste, señaló que la ruta por el Puerto de Arica al mercado asiático toma solo 35 días, lo que convertiría a Arica en un “hub logístico” en el corazón de Sudamérica.

Paco fue enfático en que la crisis regional no es reciente ni responsabilidad de un solo sector. “Yo creo que hay un abandono real del Estado de Chile ante mi región, somos una región frontera, estamos en el extremo norte, por aquí han avanzado y han pasado todos los criminales, el Tren de Aragua, el Tren de Los Gallegos, por aquí han entrado sicarios, han salido sicarios por la frontera”.

La lealtad a la región por sobre la militancia

Respecto a la decisión del Tribunal Supremo de RN de suspender su militancia, Diego Paco insistió en que no renunciará a su partido, pese al quiebre.

“Yo tengo un alto respeto por el presidente de mi partido, por la secretaria general de mi partido, de toda la directiva y de toda la militancia, y al partido que yo pertenezco, que yo no voy a renunciar. Yo soy de Renovación Nacional y pretendo mantenerme en mi partido, pero aquí lo más importante es mi región, son las personas”, sentenció.

Finalmente, el gobernador apuntó su origen y su deber como autoridad regional: “Yo antes de ser de un partido político, antes de ser de una coalición, primero soy ariqueño, yo nací acá y las decisiones que tome van a ser en función de sacar adelante a mi gente que está pasando mal”. Aseveró que, como gobernador, su trabajo y sus decisiones son transversales, y que su deber se debe a los 244 mil habitantes de Arica y Parinacota, independientemente de su color político.