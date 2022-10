La mañana de este sábado, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió a los polémicos tweets que fueron realizados en el pasado por las autoridades del Gobierno en contra de Carabineros.

En conversación con CHV Noticias, el secretario de Estado abordó este tema, luego que fueran reflotadas las publicaciones realizadas por el actual ministro de Economía, Nicolás Grau, quien en octubre de 2020 se refirió a los uniformados como “pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado”. Este tweet recientemente fue eliminado por Grau, al igual que otras críticas realizadas a la institución policial.

Ante este tipo de comentarios, el ministro de Desarrollo Social señaló que “los contextos son importantes tenerlos en consideración, cuando se analiza lo que cada una de las personas dijo”, añadiendo que “yo me imagino que las personas que están en la casa han dicho muchas veces cosas que una vez mirada en retrospectiva dicen ‘quizás no debería haber dicho eso’, o ‘quizás sí lo dije, tenía un contexto, pero ya no pienso lo mismo”.

En ese sentido, Jackson aseguró que esas publicaciones forman parte de “nuestro historial, tampoco vamos a renegar de nuestro pasado, lo importante es qué estamos haciendo en el presente y qué vamos a hacer hacia el futuro”.

Tras las críticas que han recibido desde la oposición, donde incluso parlamentarios del Partido Republicano le solicitaron la renuncia al ministro Grau, el ex ministro Secretario General de la Presidencia recalcó en que “tratar por cosas que se dicen, ni siquiera que se hacen, de inhabilitar el actuar democrático de un gobierno a mí me parece que es buscar de forma medio rebuscada como invalidar el actuar del Gobierno“.

“Por lo tanto, tal como dijo la ministra Tohá, el día de ayer, probablemente muchas de las personas que fueron gobierno en el momento de 18 de octubre, en el estallido social, tampoco volverían a decir las cosas que dijeron en ese momento, y se dieron cuenta que se sacan aprendizajes”, concluyó.