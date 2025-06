Gil Artzyeli sobre boicot anunciado por Boric: “No va a perjudicar a Israel, el único perjudicado será Chile”

El embajador de Israel en Chile rechazó las medidas anunciadas por el gobierno de Gabriel Boric para limitar el comercio con Israel, advirtiendo que estas acciones perjudicarán exclusivamente a Chile sin afectar a Israel ni a Palestina.

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, criticó duramente las medidas anunciadas por el gobierno chileno durante la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, en las que se confirmó una serie de acciones diplomáticas y económicas contra Israel.

En su discurso, Boric señaló que su administración impulsará un proyecto de ley para prohibir la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios palestinos, argumentando que su comercialización financia la ocupación. Además, confirmó la salida de los agregados militares de la embajada chilena en Tel Aviv y respaldó la decisión de España de imponer un embargo de armas a Israel.

Ante estas iniciativas, Gil Artzyeli advirtió que la propuesta de boicotear importaciones y exportaciones entre ambos países no afectará a Israel ni a Palestina, sino que únicamente perjudicará a Chile.

“Este no va a perjudicar a Israel, no va a servir para nada a los chilenos, y el único perjudicado será Chile, porque Chile será el único país impactado. Ni Israel ni los palestinos van a sufrir ni gozar, y esto va a impactar a Chile porque hay elecciones en el mundo contra boicotear a Israel y no va a servir, no va a servir, repito, no va a apoyar a los palestinos, no va a perjudicar a Israel y Chile quedará perjudicado”, afirmó el embajador en Radio Infinita.

Asimismo, el mandatario chileno calificó como “violaciones sistemáticas del derecho internacional” la situación en los territorios palestinos y condenó los ataques terroristas de Hamás, responsabilizando al “gobierno genocida” y no al pueblo israelí.

Además, instó a reducir la dependencia de la industria militar israelí, buscando diversificar las compras en el ámbito de defensa.