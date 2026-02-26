País incendio

Gigantesco incendio afecta a fábrica de telas en Independencia: Bomberos combaten las llamas

Por CNN Chile

26.02.2026 / 08:50

El siniestro afecta a una propiedad industrial ubicada cerca de domicilios particulares, los cuales tuvieron que ser evacuados en medio del trabajo de personal de emergencias.

Durante la mañana de este jueves se reportó un gigantesco incendio que afecta una fábrica de telas en la comuna de Independencia, en la intersección de Avenida Domingo Santa María.

Desde Bomberos señalaron que se han emitido 3 alarmas por el siniestro que está consumiendo el local de uso industrial perteneciente a Textinsa, lo que motivó el despliegue de compañías de la institución en dicho lugar.

Además, fueron evacuadas viviendas particulares ubicadas en la inmediación de la empresa de telas, en caso de una eventual propagación de las llamas.

