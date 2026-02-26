Gigantesco incendio afecta a fábrica de telas en Independencia: Bomberos combaten las llamas

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El siniestro afecta a una propiedad industrial ubicada cerca de domicilios particulares, los cuales tuvieron que ser evacuados en medio del trabajo de personal de emergencias.
Durante la mañana de este jueves se reportó un gigantesco incendio que afecta una fábrica de telas en la comuna de Independencia, en la intersección de Avenida Domingo Santa María.
Desde Bomberos señalaron que se han emitido 3 alarmas por el siniestro que está consumiendo el local de uso industrial perteneciente a Textinsa, lo que motivó el despliegue de compañías de la institución en dicho lugar.
Además, fueron evacuadas viviendas particulares ubicadas en la inmediación de la empresa de telas, en caso de una eventual propagación de las llamas.
🔴 AHORA: más imágenes y video con el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante 3ª Alarma de #Incendio, declarado en propiedad industrial de calle Nueva 5 y Av. Domingo, en la comuna de #Independencia.@Comandantecbs @MunIndependenci pic.twitter.com/BAKr8uNFC1
— Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) February 26, 2026
