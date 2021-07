El ex ministro de Educación de Piñera criticó a la carta presidencial de Apruebo Dignidad. Según expuso, "el FA es un grupo de jóvenes con ideas viejas. Su aporte más novedoso es pésimo: el lenguaje inclusivo". "Fueron jóvenes (Miguel Kast, Hernán Büchi, etc.) los que sentaron las bases de nuestro desarrollo", planteó como contraparte el ex secretario de Estado.