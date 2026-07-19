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General Araya tras responso de carabinero fallecido en Valdivia: “No es solamente un mártir más, es un héroe también”

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General Araya tras responso de carabinero fallecido en Valdivia: “No es solamente un mártir más, es un héroe también”

Esta mañana se realizó el responso fúnebre del cabo primero de Carabineros Marcos Cosme, que falleció tras un procedimiento policial en Valdivia.

Asistió el presidente José Antonio Kast, junto a la primera dama María Pia Adriasola, el biministro del Interior y de Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

En la ceremonia también estuvo presente el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, quien declaró que “han sido días, no solamente intensos y complejos, sino que días bastante tristes para, no solo para la institución, sino que para todo el país“. 

“No merecemos estar despidiendo a un hombre de nuestra tierra, un joven de 32 años, con 13 años de servicio, que lo único que anhelaba era servir a todos, en darles paz y tranquilidad”, comentó el General Director refiriéndose al cabo primero Marcos Cosme.

Durante su declaración también afirmó que ascendió póstumamente al suboficial mayor Marcos Cosme: “Hoy día estuvimos en la ceremonia religiosa despidiendo al cabo primero Marcos Cosme, a quien en uso de mis facultades también ascendí póstumamente al grado de suboficial mayor, como corresponde a los héroes que entregan la vida por el país“.

Él hizo latente su juramento de servicio, rendir la vida hasta que fuese necesario, en defensa del orden y de la paz de todos nosotros. Por lo tanto, se merece eso y otros reconocimientos que también hicimos presentes en esto”, añadió. 

También se refirió al compromiso del trabajo y seguridad por Chile: “Esta institución no baja los brazos, esta institución se va a levantar como lo ha hecho siempre”.

No es solamente un mártir más, es un héroe también. Y por eso vamos a seguir trabajando con más fuerza, combatiendo con mayor energía a este crimen que tanto daño le hace a todo un país. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso y esta muerte, sin lugar a dudas, no va a ser en vano”.

Respecto a qué ocurrirá con el acusado de la muerte del suboficial Cosme, afirmó que: “No se va a reír de nosotros, no se va a reír de la sociedad, sino que tiene que estar en la cárcel. Participó en el asesinato del cabo Naín, del suboficial mayor Naín, que no fue muy distante de este lugar. Y hoy día estamos lamentando la pérdida de otro a raíz de los mismos hechos”.

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