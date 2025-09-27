“Su único legado es la crisis penitenciaria”: Gendarmes denuncian falta de apoyo del Gobierno tras nueva amenaza a Gendarme

A través de un comunicado, la asociación denunció una creciente desprotección frente al avance del crimen organizado al interior de las cárceles chilenas, acusando al Ministerio de Justicia de abandono institucional, falta de medidas concretas y una gestión indolente ante la situación.

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) acusó este sábado, a través de un comunicado, la falta de apoyo, abandono institucional y una gestión deficiente por parte del Ministerio de Justicia y el titular de la cartera, Jaime Gajardo.

La denuncia surge luego de que un gendarme recibiera amenazas de muerte mediante una ofrenda floral con mensajes explícitos, instalada en las afueras de la exPenitenciaría de Santiago.

Según el gremio, este tipo de amenazas —que se atribuyen al crimen organizado— se han vuelto frecuentes y reflejan el creciente nivel de riesgo al que están expuestos quienes trabajan en la dirección y administración de los recintos penitenciarios.

“Esta nueva amenaza se suma a otros hechos de igual o mayor gravedad”, señalan, recordando situaciones similares en Cauquenes y Talagante durante este mismo año.

Sin embargo, el foco principal de la misiva es la crítica directa a la gestión del Ministerio de Justicia, al que acusan de indolencia y desinterés frente a la seguridad y condiciones laborales de los oficiales.

“Lamentamos que no exista un real apoyo ni reconocimiento del riesgo que enfrentan los y las oficiales penitenciarios”, plantea la ANOP, añadiendo que la autoridad ha favorecido a otros estamentos de Gendarmería “más numerosos” con recursos y soluciones rápidas, dejando de lado a la oficialidad.

Falta de medidas, hacinamiento y precariedad

En el comunicado, los oficiales penitenciarios denuncian la ausencia de políticas concretas para enfrentar la criminalidad dentro de las cárceles, así como el deterioro estructural del sistema penitenciario. Entre las principales falencias mencionan:

Hacinamiento histórico, con más de 63.000 personas privadas de libertad.

Infraestructura deficiente, que vulnera derechos humanos.

Falta de personal, sin crecimiento en la dotación pese al aumento de la población penal.

Condiciones laborales precarias y problemas previsionales sin solución.

Además, cuestionan la estrategia del Gobierno ante episodios críticos, como la reciente fuga desde la cárcel de Valparaíso, donde, según acusan, se optó por remover jefaturas locales para desviar la atención y evitar asumir responsabilidades políticas desde el nivel central.

Crimen organizado y abandono

Para la ANOP, la respuesta del Ejecutivo frente al crimen organizado se ha limitado a discursos y buenas intenciones, sin traducirse en acciones concretas que resguarden a quienes enfrentan esta amenaza diariamente desde dentro de los penales.

“El único legado de esta administración es la profundización de la crisis penitenciaria”, puntualizan en la misiva.