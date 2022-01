Durante la tarde de este domingo, Gendarmería de Chile comunicó la muerte de una mujer privada de libertad en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel tras presentar complicaciones en su estado de salud.

Según informó el organismo, “la mujer de iniciales M.C.B, que estaba imputada por el delito de tráfico de pequeñas cantidades, fue llevada dos veces al Hospital Penal, donde recibió atención médica debido a fuertes dolores abdominales“.

Posteriormente, de acuerdo al comunicado, “fue trasladada de urgencia al Hospital Barros Luco, donde falleció a las 21:00 horas de ayer sábado”.

“Inmediatamente el personal del establecimiento tomó contacto con los familiares de la fallecida para informar sobre su deceso. También se comunicó a las otras habitantes del módulo, situación que generó desórdenes y acciones violentas hacia las funcionarias; hechos que ya fueron controlados”.

Gendarmería además precisó que “la causa de fallecimiento es materia de investigación” y que la institución, “mantiene su compromiso de velar por el respeto y cuidado de quienes están bajo su custodia”.

Con anterioridad, la interna fallecida había denunciado que llevaba aproximadamente siete días con un fuerte dolor en su estómago y que, al momento de solicitar atención médica al interior del penal, esta solo era atendida en la enfermería a pesar del incremento en su malestar.

“Todos estos días me han atendido en enfermería diferentes atenciones. En la tarde fui, la señorita me tomó la presión, la temperatura, que no tenía nada, y ahora vengo llegando de enfermería, la señorita tuvo que llamar al doctor para saber qué me podía inyectar. Toda la semana he estado así”, señaló en un video M.C.B.

Ante lo ocurrido, la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez, manifestó en su cuenta de Twitter su “preocupación por la situación denunciada en la cárcel de San Miguel. La vida y la dignidad deben siempre primar, por lo que oficiaremos a Gendarmería y realizaremos las acciones necesarias para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades que correspondan”.

Fiscalía abrió una investigación para aclarar las causas del fallecimiento

Luego que reclusas y familiares de la victima acusaran una eventual negligencia debido a la falta de atención médica hacía M.C.B., la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación para indagar en las causas del deceso de la mujer.

De acuerdo a CHV Noticias, el fiscal Renzo Razeto ordenó las diligencias al personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, el fiscal pidió al Servicio Médico Legal (SML) una autopsia bajo el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, el cual buscará cumplir con una serie de estándares de buenas prácticas técnicas para investigaciones forenses.