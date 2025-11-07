País caso la reina

Gendarmería descubre celular y chip en celda de Jorge Ugalde, principal sospechoso de triple homicidio en La Reina

07.11.2025 / 15:52

El hallazgo ocurre mientras el psicólogo cumple prisión preventiva por el crimen que costó la vida a tres familiares, incluidos sus sobrinos mellizos de 17 años.

Un allanamiento realizado este viernes en la cárcel Santiago 1 reveló un nuevo elemento en el caso por el triple homicidio en La Reina: Gendarmería encontró un teléfono celular en la celda de Jorge Ugalde, el principal acusado del crimen.

Durante el registro, los funcionarios también incautaron un chip y un cargador, objetos cuya tenencia está estrictamente prohibida dentro de los recintos penitenciarios, consignó Mega.

El hallazgo ocurrió mientras Ugalde cumple prisión preventiva, medida dictada el pasado martes por el tribunal tras ser formalizado por triple homicidio calificado, cometido —según la investigación— con alevosía y premeditación en un contexto de violencia intrafamiliar.

El operativo se enmarca en las diligencias que buscan esclarecer el asesinato de tres personas el 18 de octubre en una vivienda de la calle La Cañada, en La Reina.

Ugalde, psicólogo de profesión y cuñado del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, es tío de dos de las víctimas, los mellizos de 17 años.

El abogado defensor, Marcelo Castillo, calificó el revuelo mediático como una “controversia pública exagerada” y aseguró que las instituciones a cargo de la investigación “también pueden equivocarse”.

Además, sostuvo que su representado es “una persona tranquila y con una trayectoria profesional intachable”, rasgos que —según él— el Ministerio Público ha interpretado erróneamente como parte de un perfil criminal.

