Gendarmería confirma el traslado del “Comandante Ramiro” al Recinto de Alta Seguridad de Santiago

La Dirección Nacional de Gendarmería confirmó este miércoles que Mauricio Hernández Norambuena, más conocido como el “Comandante Ramiro“, fue trasladado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de la comuna de Santiago.

A través de un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada por criterios técnicos y porque había plazas disponibles en el Repas para el traslado de Norambuena.

“Se trata de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública, por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad”, precisó el comunicado.

Agregaron que, “de manera continua, la institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

Mauricio Hernández Norambuena fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y cumple una condena doble de 15 años cada una por el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI) en 1991 y otra por el secuestro de Cristián Edwards durante ese mismo año.

Tras su extradición a Chile en 2019, el exfrentista siguió cumpliendo su pena en el Complejo Penitenciario de Rancagua. Recientemente, su estado de salud se ha deteriorado notablemente y tuvo que ser trasladado a la Fundación Arturo López Pérez para someterse a diversos exámenes oncológicos, según consignó La Tercera.