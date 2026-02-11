Gendarmería anuncia apertura de sumario tras liberación por error de imputado en 13° Juzgado de Garantía de Santiago

La institución también informó que adoptó medidas preventivas y coordinó con el Ministerio Público y las policías para garantizar el seguimiento del caso.

Gendarmería anunció este miércoles la apertura de un sumario administrativo tras detectarse una posible irregularidad en la liberación de un imputado que debía permanecer en prisión, ocurrida durante una audiencia en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia, la mañana de este miércoles.

A través de un comunidado la institución sostuvo: “Al advertir la situación se interpuso de inmediato la denuncia ante el Ministerio Público y se notificó a ambas policías para activar las diligencias correspondientes”.

Mientras se desarrollan las investigaciones para determinar responsabilidades, “se dispuso la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal como medida preventiva”.

El incidente ocurrió en el marco de una audiencia de formalización de tres acusados —N.D.B.G., L.A.G.Y. y A.G.Z.F.— por el delito de estafa, cuya causa había sido derivada al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Durante la diligencia, se determinó que N.D.B.G. debía permanecer detenido con ampliación de su detención, mientras que A.G.Z.F. usurpó la identidad de su compañero, provocando que L.A.G.Y. quedara en libertad y se retirara del Centro de Justicia.

Gendarmería detectó la irregularidad al reanudarse la audiencia, momento en que se dictó orden de captura contra L.A.G.Y., imputado que enfrenta cargos por receptación y falsificación de licencias de conducir y cuenta con un amplio prontuario policial.

Por su parte, A.G.Z.F. fue detenido en flagrancia y será derivado al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención y formalización.