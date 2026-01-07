País punta peuco

Gendarme formalizado por red criminal prestó su celular a condenado por violaciones a DDHH en Punta Peuco

Por CNN Chile

07.01.2026 / 15:41

La fiscalía reveló que Humberto Sandoval facilitó comunicaciones al ex agente de la DINA Gerardo Godoy, quien cumple 80 años de cárcel, mientras el funcionario también operaba con bandas en la cárcel Santiago 1.

La fiscalía chilena develó que el gendarme Humberto Sandoval Pino, uno de los 47 funcionarios formalizados por una extensa red criminal al interior de la cárcel Santiago 1, prestó su teléfono celular al condenado por violaciones a los derechos humanos Gerardo Godoy García durante su paso por el penal de Punta Peuco.

Godoy, ex teniente coronel de Carabineros y ex agente de la DINA conocido como el “Teniente Marcos”, cumple sentencias que superan los 80 años de cárcel por su responsabilidad en la Operación Colombo.

Una red que trascendió recintos penitenciarios

El fiscal Sergio Soto, jefe de Focos Penitenciarios, reveló este antecedente al rebatir la defensa de Sandoval, quien argumentaba que ya no representaba un peligro por no trabajar más en Santiago 1. Soto presentó una conversación telefónica interceptada donde Godoy hablaba con su hija a través del dispositivo del gendarme.

“[Sandoval] se transformó en una especie de call center respecto de los condenados, facilitándoles los teléfonos”, afirmó el fiscal. Fuentes consultadas confirmaron que el préstamo del celular no fue un hecho aislado.

Vinculación con múltiples bandas criminales

Según reportó Radio Bío Bío, en Santiago 1, Sandoval actuó en coordinación con las bandas Los Colombia, Las Bolivianas, Los Mario Soto, la célula de Luis Olivos y la de Maribel Lara para ingresar objetos prohibidos a cambio de dinero. La fiscalía cuenta con evidencia de 13 transferencias bancarias desde integrantes de Los Colombia a Sandoval.

El juez Francisco Javier Ramos decretó prisión preventiva para 42 gendarmes y 20 civiles el 30 de diciembre, acogiendo la solicitud del Ministerio Público para la mayoría de los formalizados.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

