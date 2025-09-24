Gazmuri habla por primera tras ser designado como presidente del directorio de TVN: “Mi función no es polemizar con políticos”

Desde La Moneda, y acompañada por el propio Gazmuri, la ministra vocera Camila Vallejo defendió la decisión, asegurando que el nuevo presidente del canal estatal cuenta con una "vasta y reconocida trayectoria en el sector público y en el ámbito de los medios de comunicación".

El Gobierno salió al paso de las críticas este martes tras el reciente nombramiento de Jaime Gazmuri como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), decisión tomada por el presidente Gabriel Boric y que ha generado reparos desde la oposición.

Desde La Moneda, y acompañada por el propio Gazmuri, la ministra vocera Camila Vallejo defendió la decisión, asegurando que el nuevo presidente del canal estatal cuenta con una “vasta y reconocida trayectoria en el sector público y en el ámbito de los medios de comunicación“.

Amplio respaldo en el directorio

La ministra Vallejo señaló que la designación fue bien recibida por los integrantes del directorio de TVN, pese a provenir de distintos sectores políticos.

“Todos y cada uno valoró muy explícitamente y agradeció el nombramiento de don Jaime Gazmuri”, afirmó la vocera.

“No se trata solo de su paso como embajador en Venezuela y Brasil, sino también de su experiencia como senador, consejero del CNTV, miembro del directorio de TVN en 2019 y ministro del Tribunal Calificador de Elecciones”, detalló.

Enfrentando un escenario desafiante

Por su parte, Gazmuri expresó su disposición a liderar el canal en un contexto complejo para la industria televisiva.

“Asumo esta tarea con entusiasmo. La televisión, tanto pública como privada, está atravesando transformaciones profundas en la forma de comunicar”, indicó.

Respecto a las críticas por su designación, el exsenador fue enfático: “Mi función no es polemizar con dirigentes políticos, ni siquiera con los de oposición. Mi tarea es asegurar que TVN sea un espacio plural, abierto a todas las opiniones legítimas”.

Además, agregó: “La valoración de mis méritos le corresponde al Presidente que me designa, no a mí”.

TVN reduce pérdidas en medio de un mercado adverso

La ministra Vallejo también aprovechó el momento para poner en valor el desempeño reciente del canal estatal en términos financieros.

“Queremos destacar el esfuerzo de la actual administración por reducir en un 30% las pérdidas. En un mercado donde los ingresos publicitarios siguen a la baja, este es un logro relevante”, puntualizó.