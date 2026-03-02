Gasco y víctimas de explosión en Renca: “Estamos disponibles a buscar soluciones, y si esto significa compensación económica, sin duda lo haremos”

Desde la firma, además aseguraron que el conductor del camión accidentado "contaba con todos sus permisos, descansos y certificaciones vigentes".

El pasado 19 de febrero se produjo una fatal explosión causada por camión de Gasco que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) en General Velásquez, en la comuna de Renca.

Desde entonces, luego de los balances de las autoridades, se ha reportado un total de 13 personas fallecidas y otras heridas, de las cuales hay 4 que siguen en riesgo vital.

En este contexto, desde Gasco abordaron la tragedia y comprometieron respaldo a las familias de las víctimas.

En diálogo con Diario Financiero, el vicepresidente ejecutivo de Gasco, Gerardo Cood, aseguró que “la prioridad de la compañía hoy es apoyar a las familias de las personas que resultaron afectadas”.

Consultado sobre las medidas que han adoptado en estos días, aseguró que “en cuanto nos informamos de este accidente, los equipos correspondientes concurrieron al lugar y fueron contactados por carabineros, bomberos y las autoridades correspondientes. En paralelo, se convocó a un comité compuesto por la alta gerencia para hacerse cargo y monitorear 24/7 esta situación. Con el fin de que los familiares de las personas afectadas pudieran comunicarse con la empresa, se habilitaron una línea telefónica especial que funciona las 24 horas del día y un mail, que fueron difundidos a través de los medios de comunicación”.

Posteriormente, se le preguntó sobre si el chofer de Gasco que protagonizó el accidente -y el que también falleció- había seguido las pautas y protocolos, ante lo cual Cood replicó que “según nuestros registros, el conductor contaba con todos sus permisos, descansos y certificaciones vigentes”.

“Era parte de la compañía y acompañamos a su familia en el dolor que hoy sufren. No tenemos ninguna información de que a la fecha se haya detectado alguna falencia o brecha en el cumplimiento de sus deberes como conductor“, añadió.

Además, se le preguntó sobre eventuales acciones legales que puedan realizar las familias de las víctimas, ante lo cual señaló que “como empresa enfrentaremos cualquier instancia con respeto institucional y responsabilidad. Sin embargo, buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”.

“Nuestro compromiso es acompañar y actuar conforme a nuestros principios. Existen seguros y marcos normativos aplicables, pero más allá de eso, estamos disponibles para conversar y buscar soluciones responsables, y si esto significa compensación económica, sin duda lo haremos. Para nosotros resulta esencial crear caminos de solución para todas las personas afectadas, porque estamos con ellos en su dolor”, sentenció.